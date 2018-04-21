Эксперты рассказали, как улучшить пищевые привычки у детей

Эксперты из Университета Ньюкасла в Австралии сравнили пищевые привычки членов разных семей. По словам ведущего автора Клэр Коллинз, родители могут улучшить их у детей. Результаты исследования описали в The Conversation.

Эксперты отметили, что во многом вкусы детей в еде зависят от того, что употребляют их родители, как сообщает HotGeo. Невозможно заставить ребёнка есть полезный салат, если отец у него на глазах обедает фастфудом. Специалисты назвали несколько пунктов по улучшению пищевых привычек. В первую очередь, специалисты из Университета Ньюкасла порекомендовали сделать здоровую еду разнообразнее.

При этом, добавлять новые продукты рекомендуется в игровой форме, чтобы ребёнку было интереснее их попробовать, и сочетать их с привычной пищей. Также нужно почаще устраивать именно семейные перекусы и обеды, ставя на стол только «правильную» еду. Если есть сомнения в том, какие именно продукты стоит считать полезными для ребёнка, лучше проконсультироваться по этому поводу у врача, а не смотреть самостоятельно советы в Сети.