Учёные: Микрофлора кишечника у жителей села разнообразней, чем у горожан

К таким выводам пришли специалисты, изучив микробов, проживающих в кишечнике жителей двух различных типов населённых пунктов. При этом они исследовали людей, проживающих в одном географическом районе.

Кишечные бактерии выполняют ряд важных функций в организме человека. Они отвечают за переваривание пищи, регулируют иммунитет и координируют гормоны. Однако микрофлора редко берётся в учёт из-за того, что человеку трудно помнить про то, что он не способен увидеть.

Учёные изучили разнообразие микробов в кишечнике жителей села и города. За основу они брали два населённых пункта Нигерии, находящиеся в рамках одного географического района. В результате им удалось узнать, что горожане значительно уступают в данном плане. Причиной этому стала разница в рационе людей. Если в городах придерживаются одного вида блюд, то жители сёл едят совсем более натуральные продукты, подвергнутые меньше обработке. Помимо этого разнообразие бактерий снижается из-за использования антибиотиков, отсутствия грудного вскармливания.