Археологи раскопали общую могилу 55 тысяч солдат времён Наполеона Бонапарта

Австрийские археологии начали раскопки места битв периода войн Наполеона Бонапарта на северо-востоке Вены, в городе Дойч-Ваграм. За два дня кровопролитных сражений там погибло 55 тысяч солдат.

Этот участок территории и истории давно привлекал археологов. Всего за два дня, как стало известно позднее, на этом месте погибли десятки тысяч солдат, которым было от 16 до 30 лет. Раскопав общие могилы, археологи и биоархеологи стали изучать сохранившиеся элементы истории - пуговицы, монеты, застёжки, жетоны и прочее, - чтобы больше узнать о военных подрядах французской армии времён Наполеона Бонапарта и её особенностей.

Изучая скелеты солдат, биоархеологи уже отметили некоторые особенности: у погибших был дефицит витамина С, их суставы были в плохом состоянии от постоянных маршей, также они ожидают обнаружить страшные последствия инфекционных эпидемий. Специалисты также говорят о большом количестве странных, нехарактерных для таких сражений травм, повлекших смерть солдат. Они надеются пролить больше света на историю многолетних войн, развязанных Наполеоном Бонапартом.