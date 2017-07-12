Инопланетяне проводят генетические опыты над землянами, уверены контактеры с пришельцами

На фестивале, посвященном космическим пришельцами, участники делились правдивыми историями похищений людей инопланетянами. Особенно присутствующим запали в душу случаи, произошедшими с двумя гражданами США.

Мужчина из штата Небраска поведал, как однажды, устроив привал в лесу, потерял ощущение времени. А когда пришел в себя, то обнаружил странный укус на руке. «Паук или комар» - решил американец. Позднее, он стал ощущать какое-то шевеление под кожным покровом. Контактер с инопланетянами решил, что пришельцы привили ему ДНК загадочного существа, похожего на оленя. Размер «оленя» мужчина не уточнил, но уверил, что его мама и бабка также стали жертвами подобных контактов и теперь боятся кошек.

Жуткая история, поведанная женщиной из Колорадо, произошла в 1968 году, когда она еще была в материнской утробе. Пришельцы из племени Ануннаки, похитив ее беременную маму, вживили в плод свой инопланетный ДНК. На протяжении всей жизни женщины это дает о себе знать. У нее возникли серьезные проблемы со здоровьем и усилия врачей тщетны. Участники фестиваля уверены, что всевозможные генетические изменения у человека – результат похищений инопланетянами и проводимых ими опытами над землянами.