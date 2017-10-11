Исследователи открыли тайну популярности «бессмысленных» песен

В Канзасском университете провели опыты и узнали, как мозг воспринимает повторяющиеся слова. Их результаты помогут написать будущий хит лета.

Майкл Витевич, глава эксперимента, объяснил, что проведённое исследование приоткрывает завесу тайны человеческого мозга и его когнитивных способностей. Свою теорию учёные назвали Speech-to-Song Illusion ("Иллюзия перехода речи в песню"). Они провели серию экспериментов, давая участникам исследования прослушать песни, в которых звучала определённая последовательность слоговых и неслоговых звуков речи. Также им давали слушать слова, лишённые лексического значения тоже в определённом порядке. Через время одна группа участников прослушала песни ещё раз, а другая остановилась на втором эксперименте.

Результаты, опубликованные в PLOS ONE, показали, что первая группа лучше запомнила слова. Дело в том, что человек, воспринимая речь, бессознательно делит её на слоги и звуки. Когда речь повторяется, мозг воспринимает их намного легче, потому что это знакомые звуки. Также мозговые процессы превращают слоги в мелодию. Поэтому легче вспоминается ритм песен, чем слова. Даже самые популярные композиции, которые мы слышим по несколько раз запоминаются именно своей мелодией.

Таким образом, нужно писать песни, опираясь на повторяемость слогов, обращая внимание на ударение в словах и гармоничное сочетание смысловых и бессмысленных элементов.