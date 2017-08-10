ТОП-6 вещей, которые подпортят здоровье кошке

Перед кошатниками остро стоит вопрос рвоты у котов. У этих животных очень деликатное пищеварение, поэтому эксперты рекомендуют осторожно относиться к корму и следить за поведением домашнего любимца.

Хорошей новостью является то, что рвота у кошек – не редкое явление, но если приступы происходят все чаще и чаще или появляются сгустки крови, а запор и диарея становятся привычным делом, то нужно срочно обратиться к ветеринару.

Первые четыре пункта связаны с едой. Если кошка ест очень быстро, то в 9 из 10 случаев это является причиной рвоты из-за строения желудочно-кишечного тракта кошек. Вторая причина – еда домашнего любимца слишком холодная, так что не стоит давать животным мороженое. Третий пункт гласит, что нельзя перекармливать котов. Все любят пухлых пушистиков, но это огромный стресс для организма кота. Заключительный пункт про еду – кот съел что-то не то. Немудрено, что у животного начнётся рвота из-за съеденного куска земли.

Пятый пункт связан с линькой. Если у животного слишком много шерсти, то она с большой вероятностью скопится у кота в горле и вызовет рвотный рефлекс.

Шестой пункт призывает следить за эмоциональным фоном кота. Возможно, питомец переживает стресс из-за переезда или его пугает робот-пылесос.