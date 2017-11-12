Эксперты развеяли три популярных мифа от Голливуда про космос

Фильмы Голливуда о космосе часто изображают людей и события в невесомости так, будто они пребывают в обычной земной среде, просто не ступая на поверхность. Это породило множество мифов о космосе, которые спешат развеять эксперты.

«Разоблачения» не станут новостью для специалистов в области физики, но обычный человек всё же путает реальность и кино. В первую очередь следует уяснить, что в космосе нет абсолютно невесомости. Находясь за пределами Земли, человека и предметы всегда притягивает гравитация других тел. Особенный случай составляют астронавты МКС, которые, по сути, находятся в постоянном свободном падении к Земле.

Другой популярный миф, навеянный Голливудом: в космосе можно услышать взрыв или просто громкий звук. В космосе нельзя ничего услышать. Звук – колебание частиц в газообразной, жидкой и твёрдой сферах. В космосе этого явления нет. Яркий пример – Солнце, которое является непрекращающимся взрывом.

Также люди считают, что попади они в открытый космос без скафандра, их убьёт или покалечит радиация и больше с ними ничего не случится. В открытом космосе ужасающая разница температур, которая сожжёт человека, пока кровь будет закипать из-за разницы давлений. В этот момент радиация представляет наименьшую угрозу.