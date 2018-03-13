В янтаре нашли самую старую в мире лягушку, ровесницу динозавров

Последняя находка окаменелостей в Азии дала ученым возможность изучить представителя вымершего вида лягушек Electrorana limoae и доказала, что они действительно жили в тропиках вместе с динозаврами 99 миллионов лет назад.

Всего существуют четыре окаменелости лягушек вида Electrorana limoae, все они были найдены в янтаре. Последняя находка оказалась самой старой и уникальной, специалисты уверяют, что найти целые окаменелости с почти всеми костями практически невозможно. Дэвид Блэкберн, куратор группы из Музея естественной истории Флориды добавляет, что эти лягушки смогут рассказать о жизни 99 миллионов лет назад рядом с «неспокойными» соседями в тропиках – динозаврами. Специалист добавляет, что из-за них большинство лягушек мигрировало в сухие зоны, поэтому ученые долгое время предполагали, что в то время лягушек в тропиках не было вообще, так как отсутствовали прямые доказательства.

Однако находка в северной Мьянме в Юго-Восточной Азии показывает, что лягушки действительно водились в тропических лесах в меловом периоде на протяжении последних 99 миллионов лет вместе с водными пауками и неопознанными жуками.