Учёные: Большое количество витамина D в крови уменьшает риск рака кишечника

Группа американских специалистов из разных научных сообществ определила влияние витамина D на развитие злокачественных опухолей. По словам ведущего автора Регины Г. Зиглер, чем его больше, тем меньше шансов получить рак кишечника. Исследование представили в Journal of the National Cancer Institute.

Витамин D ранее считался полезным из-за улучшения состояния костей. В новом исследовании говорится, что он имеет важное значение и для препятствования раку кишечника из-за роста и регуляции клеток. Такую гипотезу уже выдвигали, однако доказательства были слабоваты в связи с отсутствием стандартизации критериев и сомнением по поводу подбора добровольцев-испытуемых.

В новом анализе специалисты изучили более 5700 случаев рака кишечника у жителей США, Европы и Азии. Оказалось, что у людей, которые больше потребляли Витамин D, примерно на треть реже развивались злокачественные опухоли за период в 5,5 лет.