Эксперты назвали причину вреда растворителей для мозга

Вред промышленных растворителей для здоровья давно известен, и на при работе с ними нужно соблюдать меры безопасности. Однако Сэмюэль Кир и Джероин Дувс из Университета Мэсси в Новой Зеландии заявили, что этого недостаточно, поскольку даже минимальное количество влияет на мозг. В исследовании, представленном в The Conversation, специалисты рассказали о причинах такого.

Растворители способствуют ухудшению настроения, памяти, концентрации и ловкости движений. Специалисты из Новой Зеландии исследовали, как разное их количество влияет на более, чем 500 работников разных организаций и профессий, где используется такое вещество. Оказалось, что легче всего перенесли влияние растворителей строители. У них была лучше координация движения, не дрожали сильно руки и меньше чувствовалось раздражение.

Характерно, что влияние растворителей усиливалось, когда нужно было выполнять задания, не связанные с обработкой этим веществом напрямую. Например, смешивать краски или что-то чистить. Эксперты отметили, что вред этого в мире недооценивается, и работники используют меньше защитного снаряжения. Именно поэтому даже небольшое количество растворителя может ухудшить работу мозга.