Учёные: Продуктовые талоны не обеспечивают приемлемый уровень питания

Учёные из Университета Тафтса исследовали диету, которую могут обеспечить себе участники программы льготной покупки продуктов. Они пришли к выводу, что она не соответствует правильному питанию для людей с низким доходом.

Американская программа льготной покупки продуктов больше известна как программа выдачи продуктовых талонов, которая предоставляется тем, кто не может обеспечить себя едой в полной мере. Специалисты из школы политики и политики питания при Университете Тафтса исследовали, насколько качественной оказывается диета для её участников.

В опросе учёных приняли 25,5 миллионов людей, обеспечиваемых продуктовыми талонами, 26,9 миллионов взрослых со средними финансовыми возможностями и 158,7 миллионов человек с высоким доходом. Специалисты пришли к выводу, что участники программы льготной покупки испытывают недостаток в белковых продуктах, чаще употребляя в пищу мясо, подверженное обработке. Кроме этого они редко едят фрукты, овощи и цельные злаковые культуры. А вот в потреблении сахара и сладких напитков они идут на первом месте.