В своём труде The Little Book Of Healt Майкл Спира, врач из Лондона, отметил, что самое худшее, что можно сделать для здоровья – это пойти в больницу.

Британский специалист подчеркнул – вместо длительного лечения на стационаре, где есть ещё и риск от соседей по палате заразиться, лучше сделать так, чтобы до него и не доводить. По словам эксперта, ключ ко всему – это употребление в пищу черники, умеренность в еде, секс дважды в неделю и смена постельного белья раз в неделю.

Секс нужен потому, что он снижает риск наступления сердечного приступа. Одежду и постельное бельё необходимо как можно стирать – это самое важное правило гигиены. Кроме того, важно побольше смеяться и побольше проводить в стоячем положении. Последнее, как рассказал врач, позволит уменьшить риск появления диабета второго типа.

Слишком много заниматься в спортзале не рекомендуется. Жить человек дольше от этого не станет – слишком сильная боль укажет не столько на то, что мышцы становятся крепче, сколько на вероятность травмы. Кроме того, по словам Майкла Спиры, очень важно как можно дольше оттягивать пенсию – в первую очередь из-за того, что отсутствие работы может привести к депрессии.