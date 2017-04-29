Диабет может быть ранним проявлением рака поджелудочной железы

Новое исследование американских ученых указывает на то, что диабет второго типа может быть ранним проявлением рака поджелудочной железы. Об этом передают заокеанские СМИ.

Диабет был связан с более чем двукратным повышенным риском рака поджелудочной железы у афроамериканцев и латиноамериканцев, однако последнее исследование указывает на то, что диабет был связан с увеличением риска рака поджелудочной железы в 2,3 раза у европейцев. Ученые из США предполагают, что диабет является фактором риска и следствием рака поджелудочной железы.

Доказано, что распространенность диабета среди пациентов с раком поджелудочной железы необычайно высока по сравнению с другими видами рака. Автор исследования Венди Стейаван рекомендует пациентам с диабетом наблюдаться также у онкологов, чтобы выявить болезнь на раннем этапе.