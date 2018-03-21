Учёные выяснили, как кокаин вредит угрям

Данный наркотик быстро действует на нервную систему не только людей, но и рыб. Специалисты проверили водохранилища некоторых европейских городов.

В научном журнале Science of Total Environmen, который занимается наукой об окружающей среде, опубликовано исследование, касающееся угрей. В ходе анализа вод вблизи населённых пунктов находится большое количество загрязнений. Среди этих стоков учёные обнаружили опасную концентрацию кокаина, которая вредит угрям даже на первых стадиях употребления вместе с водой.

Исследования выявили, что более всего загрязнены кокаином река Темза в Лондоне и река Арно в Пизе. Специалисты выяснили, что употребление угрями кокаина вредит множеству клеток и тканей их организма. Больше всего повреждается мозг и жабры, а также кожа. В следствие попадания в организм кокаина мышечная масса угрей отекает, а гормональный фон даёт сбой. Подобные сбои мешают продуктивно физиологически развиваться. А выделение дофамина, гормона счастья, мешает половому развитию угрей. Выделение большого количества гормонов не позволяют рыбам размножаться и мигрировать.