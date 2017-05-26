Врачи уверены, что лёгкие нарушения в работе мозга можно диагностировать на смартфоне

Когнитивные расстройства, выраженные в лёгкой форме, не представляют опасности для человека, однако они могут стать причиной более серьезных последствий. Выявить ранние стадии, способные в последующем вызвать болезнь Альцгеймера можно будет с помощью теста на телефоне.

Врачи постоянно стараются улучшить не только методы лечения, но и диагностирования, ведь выявленное на этапе развития заболевание представляет меньшую угрозу. Именно с этой целью был разработан тест, который легко можно пройти на телефоне или компьютере. Врачи считают, что подобные способы распознавания когнитивных расстройств являются большим скачком на пути с болезнью, которую признали таковой недавно. Основными симптомами заболевания является ухудшение памяти и координации. Однако в большинстве случаев их связывали с возрастом и усталостью. Но когнитивное расстройство может стать причиной развития болезни Альцгеймера.

Тест, разработанный международной группой ученых, использует в своей основе работу нескольких органов чувств. Пользователя просят нажимать на клавиши в тех случаях, когда они видят вспышку света или слышат определённый звук. Проанализировав скорость реакции, телефон или компьютер выдаст информацию о том, страдает ли человек от легкой формы когнитивного расстройства или нет.