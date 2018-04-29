Учёные доказали, что учёба в школе повышает интеллект детей

Специалисты решили раз и навсегда развеять миф о том, что стать умным можно и без посещения учебных заведений. Однако посещение школ должно быть постоянным и обязательным для детей.

Согласно исследованиям, опубликованным в Psychological Science, обучение является действительно важным фактором в формировании интеллекта человека. Они разработали тест, который определяет образованность человека в различных сферах. При этом, для своего опыта они использовали несколько возрастных групп, обучавшихся в школах в различные годы, что позволило выявить тенденцию в изменениях интеллекта.

Исходя из опроса, учённым удалось узнать, что даже один дополнительный год, проведённый в школе, может значительно сказаться на уме учеников. Из-за этого интеллект ребёнка может возрасти от 1 до 5, что в среднем даёт 3 пункта. Вариацию баллов стоит рассматривать с учётом жизненного опыта, накопленного человеком. Полученные в ходе исследований данные показывают, что при обучении детей в школе по 12 лет можно будет достигнуть того, чтобы коэффициент интеллекта выпускников был почти на одинаковом уровне.