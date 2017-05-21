Психологи: Разлука детей с родителями может стать причиной проблем со здоровьем

В США длительное время имеется проблема с иммигрантами, въезжающими в страну нелегально. Недавнее решение правительства разлучать детей с родителями при незаконном пересечении границы вызвало широкий общественный резонанс.

В стороне от обсуждения недавнего законопроекта не остались многие звёзды шоу-бизнеса, а теперь к ним подключились и учёные. Кандидат наук Майкл Сауман-Джероу решил позаботиться о таком важном аспекте, как психологическое здоровье детей, которых временно оставили без родителей.

Он уверен, что разлука может иметь более серьезные последствия, чем многие предполагают. Для маленьких детей отдаление от родителей может стать причиной для непонимания происходящего, что, несомненно, отразится на психике ребёнка. Психолог отмечает, что вред для здоровья окажется как краткосрочным, так и долгосрочным. Стресс отрицательно скажется на иммунной системе детей, снизит их аппетит и может стать причиной депрессии. Ослабление защитных функций организма может открыть путь для развития многих болезней, лечить которые будет весьма проблематично.