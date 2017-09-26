Учёные: большие белые акулы любят крутиться в антициклонах

Последние исследования в Университете Вашингтона и Океанографическом институте Вудс-Хола выявили новые факты о повадках больших белых акул. Оказалось, что опасные хищники любят крутиться по часовой стрелке в вихрях Атлантического океана.

Ученый не могли объяснить такое странное открытие, однако был выдвинут ряд гипотез. Главная версия гласит, что антициклоны являются убежищем для акул. Теплые вихри позволяют как можно дольше оставаться на дне океана. Напомним, что вихри покрывают 30% площади мирового океана. Если циклоны выносят богатую питательными частицами воду с поверхности на дно, то антициклоны делают все наоборот. Поэтому их часто называют «пустынями» из-за недостатка живности. Но акулы, которые путешествуют в водах Атлантического океана в северном полушарии, все равно предпочитают входить в «пустыни», нежели оставаться в циклонах.

Ученые предполагают, что из-за своей теплокровности, акулы готовы пожертвовать частью пищи, но остаться в теплых антициклонах, которые помогут поддерживать им нужную температуру тела и снизить затраты ресурсов.