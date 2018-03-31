Кто эти люди: специалисты проявили древние даггеротипы

Изготовление дагерротипов в XIX веке было громоздким и дорогостоящим процессом. Для этого использовались пластины с иодидом серебра. Лица и волосы запечатленных людей покрывали толстым слоем пудры, чтобы отраженный свет попадал в камеру.

К тому же, съемку следовало проводить с большой выдержкой и желающие запечатлеться сидели неподвижно по несколько минут. Но не только это отражалось на качестве первых фото. Тусклость изображения, вплоть до полного исчезновения изображения, обусловлена в несовершенном химическом составе, с помощью которых, некогда, и были проявлены эти снимки.

Специалисты Западного университета смогли проявить два древних дагерро-снимка. На них изображены двое людей - мужчина и женщина. Кто они и откуда пока неизвестно. Для успешной проявки снимков ученые исследовали синхротронное излучение и определили, каким образом оно разрушает дагерротип. Теперь перед учеными стоит другая важная задача – консервация проявленных пластин. Но химический состав, который приостановит деструкцию, еще предстоит найти.