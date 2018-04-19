Врачи рассказали о страшных болезнях, переносимых комарами

Комар – это не только неудобство во время отдыха, но и носитель одних из самых ужасных вирусов. К счастью, большинство из опасных комаров обитает в Азии и на территории тропиков, но риск заражения всё же существует.

Самой известной хворью, переносимой комарами, является малярия. Согласно ВОЗ, около 40% жителей планеты находятся в группе риска заражения. Обитает вирус в Африке, потому перед путешествием необходимо узнать у лечащего врача о необходимости сделать противовирусную инъекцию. Так же известна жёлтая лихорадка, которую можно «подцепить» в центральной части Африки и Америки. Но и от неё можно защититься, пройдя всего одну вакцинацию в жизни.

Одним видом комаров переносится сразу два опасных вируса – Зика и денге. Однако если одно заражения вирусом Зика создаёт иммунитет к последующим укусам, то врачи говорят о 4 видах вируса денге. Это означает, что инфицирование может произойти несколько раз, с чем организм крайне тяжело справляется. Каждый из представленных вирусов имеет симптомы горячки или сильной простуды. Чтобы уберечь себя и своё окружение во время путешествий врачи настоятельно рекомендуют проходить частое и тщательное медобследование.