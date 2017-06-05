Ученые: Химикаты в антипригарных кастрюлях могут вызывать рак

Группа ученых из Вашингтона предупреждают об опасности антипригарных кастрюль, которые могут вызывать рак у людей. Виной тому химикаты, которые присутствуют в составе данной посуды.

Ученые из США сообщают, что опасные химические вещества в антипригарных кастрюлях попадают в питьевую воду и могут вызывать рак. Микроскопические частицы в такой посуде способны отслаиваться и попадать в организмы людей. Исследователи выяснили, что химикаты группы PFOA также связаны с высоким уровнем холестерина и сниженным иммунитетом.

Производители утверждают, что они данным веществом продлевают срок хранения продукции и повышают безопасность продуктов, однако ученые утверждают, что данная информация не соответствует реальности. Кроме того, PFOA также найдены в синтетической одежде и коврах.