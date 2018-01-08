Учёные: Искусственный интеллект поможет в борьбе с раком простаты

Основной проблемой при борьбе с опухолями является то, что каждый случай заболевания индивидуален и требует особого подхода. Одним из самых распространённых видов рака является рак предстательной железы, которому учёные уделяют особое внимание.

Специалисты считают, что для борьбы с заболеванием, которое часто выражается по-разному для каждого пациента прекрасно подойдет искусственный интеллект. Учёные из Королевского технологического и Каролинского институтов исследовали 6750 образцов тканей, полученных из раковых опухолей.

Они проанализировали полученные материалы при помощи пространственной транскриптомики. Данный метод позволяет проанализировать саму ткань, а также активность раковых генов, совмещая полученные результаты. Полученные данные позволяют искусственному интеллекту проследить генетическую закономерность, которая может оказаться незаметной для самих врачей. Это поможет диагностике заболевания, а также отслеживать динамику в ходе лечения, выбирая более правильные и действенные решения. На данный момент метод используется в борьбе с раком простаты, однако его попытались применить и для другого вида опухолей.