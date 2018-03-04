Ученые обнаружили, что пол пингвина можно определять по клюву

Американские ученые обнаружили, что пол пингвина можно с точностью определять по клюву. Об этом говорят результаты исследования, которые были опубликованы на страницах научного журнала Endangered Species Research.

Автор исследования профессор Пэтти Паркер заявила, что пол пингвинов можно различать даже на расстоянии, для этого достаточно лишь посмотреть и сравнить клювы морских птиц. Исследования показали, что у пингвинов-самцов клювы более толстые и завернутые вниз, чем у самок. Именно по такому признаку ученые с 95% вероятностью могут вычислять пол пингвинов.

Напомним, что ранее ученые заявили, что галапагосские пингвины могут вообще прекратить размножаться. Ожидается, что изменение климата приведет к возникновению экстремальных погодных явлений, которые не подходят для размножения пингвинов.