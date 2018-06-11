Специалисты: Ориентация родителей не влияет на психику детей

Возможность заводить детей для однополых семей нередко становится спором для тех, кто придерживается мнения, что родители обязательно должны быть гетеросексуальными. Группа специалистов решила доказать, развитие ребёнка не зависит от ориентации его родителей.

В исследованиях учёных приняли участие три различных типа семей. Первая группа была представлена 70 парами мужчин, у которых дети появились благодаря суррогатному материнству. 125 лесбийских семей представили второй тип. Третья группа состояла из 195 гетеросексуальных пар. В исследованиях принимали участие дети этих семей в возрасте от 3 до 11 лет.

Родителям предстояло заполнить анкеты, а также ответить на ряд вопросов касательно того, насколько качественно ни оценивают свою заботу к детям. Кроме этого им пришлось отметить, как хорошо они взаимодействуют со своими супругами, и описать уровень социальной адаптации своих детей.

В результате специалистам удалось узнать, что средние показатели всех трёх групп практически не различались. Эксперты отметили, что благодаря исследованиям у них есть доказательства того, что на психику ребёнка не влияет то, в каком типе семьи он воспитывается.