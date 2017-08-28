Раритетный экземпляр книги Чарльза Дарвина пылился на чердаке в деревне

Самая известная книга Чарлза Дарвина была случайно найдена на чердаке деревенского дома. Значимости этой находке добавил тот факт, что это экземпляр из первого издания «Происхождения видов».

Библиотеку в свое время хозяйка дома унаследовала от своего деда. И более сорока лет книги пылились в старом шкафу на чердаке жилища. Женщина даже не подозревала, что среди этих книг может находиться нечто ценное. Однажды, по совету сестры, она решила отдать часть своей библиотеки для благотворительного аукциона. Служащий благотворительного фонда перебирая книги обнаружил редчайший экземпляр первого издания эпохального труда Чарлза Дарвина. Всего первое издание 1859 года насчитывало 1250 копий.

После этого, раритетная книга отправилась уже на совсем другой аукцион. При стартовой цене в 20 тысяч фунтов стерлингов, европейский дилер заплатил почти 50 тысяч. В результате остались довольны все: и внезапно разбогатевшая владелица книги, и охотники за редкими и ценными изданиями.