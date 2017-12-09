В США обнаружили странную аномалию на побережье Северной Каролины

Учёные предположили, что странная находка может быть как кораблекрушением, так и новым геологическим образованием.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США засекло и начало исследовать аномалию вдоль побережья Северной Каролины. Сперва специалисты говорили о том, что это остатки кораблекрушения, но команда дайверов спустилась под воду и провела тщательное исследование местности. Государственное агентство потратило несколько дней на крупную подводную экспедицию, однако сохранила данные о местонахождении конфиденциальными. Также снимки с официальной страницы агентства не совпадают с рельефом той местности.

Побережье Северной Каролины называют также «Кладбище Атлантики», ведь в тех водах затонуло множество судов, включая пиратские корабли, блокаду времён гражданской войны и немецкие подводные лодки со Второй мировой войны.