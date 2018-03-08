Специалисты призывают отказаться от соли

Многие следят за тем, что они едят, обращая внимание на содержание углеводов, жиров или вредных для здоровья добавок. Однако эксперты уверены, что серьезный вред организму может принести продукт, о котором многие часто забывают.

О вреде соли при её чрезмерном употреблении известно многим. Но не все берут в учёт и тот факт, что даже если человек не солит дома еду, он всё равно ест большое её количество. Эксперты считают, что соль, добавленная при домашней готовке, является самым меньшим злом в данном вопросе.

Продукт может встречаться в огромном количестве в готовых соусах, приправах, полуфабрикатах или предварительно обработанном мясе. Учёным удалось обнаружить, что некоторые крекеры с прилавков магазинов содержат больше соли, чем морская вода. Кроме этого соль можно обнаружить в хлебе, сыре и ряде других продуктов, которые считаются «здоровыми».

Специалисты призывают тех, кто любит солённую еду, отказаться от своих пристрастий и задуматься о здоровье. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что количество сердечных приступов, связанных со злоупотреблением соли значительно увеличилось. Также этот продукт может стать причиной возникновения проблем с почками, сосудами и желудком.