Учёные предупреждают: лес не сможет устоять перед глобальным потеплением

«Лёгкие» всей планеты и дом для тысяч видов различных животных оказался на краю пропасти. VistaNews пишет, что в будущем на планете может не остаться лесов.

Исходя из выводов специалистов, лесные территории Земли переживают не лучшие времена. Угроза исчезновения лесов заключается в ослаблении их микроклимата. Он, в свою очередь, формируется при помощи верхушек деревьев и доступности влаги на территории леса. В связи с неминуемым глобальным потеплением влаги в лесах становится всё меньше.

Наряду с этим, специалистами было замечено поредение верхушек деревьев, что значительно усложняет формирование микроклимата. От этого процесса первыми пострадают живые организмы, обитающие в определённых лесах, что должно привести к их вымиранию. Человечеству также придётся «несладко», ведь это событие повлияет и на воздух, которым население планеты дышит. Что останется от лесов и каковы шансы на их спасение эксперты пока оценивать не берутся.