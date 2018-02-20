Американские учёные разрабатывают жидкие компьютерные чипы

Специалисты давно задумываются над созданием процессоров и чипов на жидкой основе вместо кремния, но дальнейшего развития не предвиделось. Но учёные из Национального института и стандартов США шагнули дальше, и занялись воплощением идеи в реальность.

Основным плюсом чипов на основе жидкости является то, что они занимают значительно меньше места, чем их кремниевые аналоги. Этот параметр позволяет применять подобные процессоры в различной среде, даже для внедрения в живые организмы.

В основе новейших разработок лежит графен, который помещается в жидкую среду. Благодаря правильной подаче импульсов можно создать такое взаимодействие между жидкостью и погруженной в неё пластиной, что они будут работать как полупроводник. Также такой компьютерный чип подразумевает более тонкую настройку для конкретных задач.

Один из американских специалистов отметил, что жидкостные процессоры можно также использовать как и накопитель информации, что значительно расширяет горизонты применения.