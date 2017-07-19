Ученые: ложь маленьких детей показывает, насколько они умны

Родители обычно обеспокоены, когда их послушные дети в период с двух до четырех лет начинают лгать. Ученые уверены, что это нормальный показатель умственного развития.

Как уверены специалисты, дети в этом возрасте осознают, что люди могут иметь противоположные мнения и желания. Поэтому, чтобы достичь своих целей, они сознательно начинают прибегать ко лжи. Это не должно беспокоить родителей, потому что не является признаком того, что маленький ребенок превратится в антисоциальную личность. Наоборот, способность сказать качественную неправду показывает, насколько люди умны. Способность знать, что думают и чувствуют другие, а также способность настоять на своем – это социально необходимые параметры развитой личности.

Ложь растет вместе с ребенком. Чем старше становится человек, тем лучше он понимает, что можно «скормить», а что нет. Также ложь учит детей держать лицо, контролировать мысли и поведение. Однако было показано, что с возрастом они стараются не прибегать к антиобщественной или вредной неправде, а также испытывают стыд за свое поведение.