Ученые рассказали, как работает мозг при решении головоломок

Электронное сканирование позволило изучить мозговую активность во время творческого всплеска, решения задач на логику и понимания шутки.

Нейробиологи Марк Биман и Джон Куниос создали алгоритм, с помощью которого можно наблюдать мозговые процессы в ходе решения человеком определенных задач. В ходе проводимых опытов, студенты-добровольцы решали ряд головоломок, а их мозг подвергался сканированию с помощью МРТ. Во время составления анаграмм (например, рост-сорт, адрес-среда), волонтеры сигнализировали нажатием кнопки о выполнении задачи, а ученые фиксировали картину нейромозговой активности. По словам Джона Куниоса, наблюдался всплеск высокочастотных колебаний в правой верхней височной части мозга. А за секунду до всплеска активности начинались низкочастотные колебания в правой зрительной коре, что свидетельствует о подавлении нейрофизиологической обработки в работе мозга. Нейробиологи рассказали, что это самый большой прорыв в этой научной сфере за последние двадцать лет.