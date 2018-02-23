Учёные: Черви могут «рассказать» секрет долголетия

Черви являются примером хороших регенеративных способностей и того, насколько организм может быть устойчив к старению. Специалисты считают, что более детальное изучение может стать источником информации, как бороться с возрастными болезнями.

Учёные из Гронингенского университета в Нидерландах обратили внимание на то, что отдельные виды плоских червей способны восстанавливать части своего тела после серьезных повреждений. Это касается и тех случаев, когда страдает один и тот же участок. Глава исследований профессор Березиков занимается наблюдением за червями вида Macrostomum lignano на протяжении нескольких лет, из-за чего уверен, что они смогут «рассказать» ему секрет того, как добиться длинной жизни.

Специалисты планируют найти ответ для борьбы с заболеваниями, которые встают на пути людей к долголетию, и чаще всего проявляются с возрастом. Учёным удалось найти ряд генов, которые препятствуют изменению в структуре клеток ближе к концу жизни червей, что позволяет им бороться с таким естественным процессом, как старение. Благодаря находке специалисты начали создавать модель, которую в последующем постараются применить и к людям. Однако профессор Березиков отмечает, что для этого потребуются несколько десятилетий.