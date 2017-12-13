Учёные смогли проверить сложнейшую квантовую теорию на молекуле кофеина

Учёные из Нидерландов, Франции и Японии провели уникальный эксперимент, чтобы выявить ионизирующее излучение на электроны кофеина. Учёные пришли к выводу, что кофе является не только прекрасным тонизирующим напитком, но и блестящим материалом для исследований.

В своих трудах учёные-физики смогли описать процесс моделирования ионизирующих электронов, которые находятся в молекуле в момент пребывания её на орбите. Также сообщается о том, что во время работы учёные обнаружили химическую реакцию, которая происходила во время тестирования теории функционала плотности. Полученная реакция является абсолютно уникальной в связи с тем, что при большем лазерном импульсе, из-за интенсивного выделения тепла, нужная информация попросту исчезает.

Так как используемая в научной работе теория функционала плотности широко применяется в квантовой физике и химии, то уже появились предположения о том, что эти труды дадут о себе знать при дальнейшем изучении радиации.