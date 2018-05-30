Был найден ген, являющийся причиной внезапной сердечной смерти

Издательство Circulation опубликовало исследования Американской ассоциации сердца во главе с Питером Мунком. Стало известно, что только 1 ген из 21 является причиной внезапной смерти от аритмии.

Это открытие является очень важным для всех пациентов, страдающих от синдрома Бругады. Заболевание характеризируется генетическими отклонениями в функционировании сердца, что вызывает непредсказуемую сердечную смерть от аритмии. Синдром затрагивает 21 ген, однако, как показало исследование, только один из них вызывает такое состояние. Генетические данные двадцати генов были классифицированы как спорные, то есть не влияющие на возникновение или протекание заболевания, в то время как ген SCN5A был окончательно назван его причиной.

Однако специалисты также акцентируют внимание на том, что их результаты не могут быть названы окончательными и правильными. Несмотря на большое количество доказательств, все еще есть большой риск ошибки. В связи с этим авторы исследования собираются создать базу данных о каждом из генов, чтобы в ходе лечения конкретного пациента, можно было оперировать статистическими данными.