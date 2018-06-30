Учёные: Из-за людей вымирание происходит в 1000 раз быстрее

С точки зрения эволюции, вымирание является естественным путём развития среди различных видов и животных. Однако резкое уменьшение биоразнообразия может привести к серьезным последствиям.

Деятельность человека привела к тому, что многие животные больше не будут встречены ни в зоопарках, ни в дикой природе. Теперь возможность увидеть вымершие виды предоставлена в виде фильмов, изображений или макетов. При этом специалисты уверены, что вина лежит полностью на людях.

Изучение вымирающих видов показывает, что темпы их исчезновения были бы в 1000 раз меньше, если не жажда человечества в добыче ресурсов. Даже при этой информации, ареал обитания многих видов находится под угрозой. Благодаря вырубке лесов, осушению болот и глобальному потеплению учёные могут наглядно наблюдать, как деятельность людей делает исчезновение быстрей. Это доказывают и археологические исследования, благодаря которым специалисты выявили, при какой скорости виды вымирали до вмешательства людей. Специалисты уверены, что понижение биоразнообразия отразится на людях, даже если это будет касаться малоприметных мух или жуков.