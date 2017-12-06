Чикагский университет продаёт Йеркскую обсерваторию

По словам представителей Чикагского университета, учреждение перестаёт быть экономически выгодным.

Йеркской астрономической лаборатории, расположенной в Уильям-Бэй, штат Висконсин, уже 121 год. Она известна наличием там самого большого рефракторного телескопа из тех, что вообще используются и использовались. Учёные в ней изучали межзвёздные вещества, шаровые скопления и ряд околоземных объектов. При лаборатории была группа инженеров, изготавливающих свои научные инструменты.

Однако теперь речь зашла о продаже. Предложения об этом будут приниматься неопределённое количество времени. Сама лаборатория проработает до октября 2018 года, если до той поры не найдётся покупатель. Больше всего продажа беспокоит жителей Уильям-Бэй, которым существование обсерватории помогало в плане рабочих мест. Однако руководство университета отмечает, что эту сделку обязательно обсудят в местными властями и не станут ничего решать без их одобрения.