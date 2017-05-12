Ученые назвали самый верный симптом рака кожи

Британские ученые предупреждают, чтобы все люди регулярно провели родинки и контролировали время пребывания на открытом солнце. Недавно медики назвали самый верный симптом рака кожи.

Симптомы рака кожи вырабатываются путем повреждения клеток, заставляя их бесконтрольно делиться. Опасное заболевание обычно начинается на родинках, на которых образовываются белые пятна на поверхности. Белое пятно может быть неактивным в течение нескольких недель или медленно прогрессировать в течение месяцев или иногда лет.

Чтобы отличить опасную родинку от обычной врачи рекомендуют регулярно проводить осмотры и знать, как обычно выглядит тело, тогда любые изменения на родинках станут заметными. Медики добавили, что пятно или язва на теле, которая зудит или кровоточит, также может быть симптомом рака.