Ученые: Древние римляне уничтожили китов в Средиземном море

Канадские ученые утверждают, что нашли ответ на загадку, почему 2000 лет назад в Средиземном море пропали древние виды китов и косаток. Специалисты утверждают, что римляне могли уничтожить морских жителей.

Исследователи из Йоркского университета обнаружили в руинах римского завода по переработке рыбы кости редких видов китов, которые обитали примерно 2000 лет назад. Найденные кости принадлежали североатлантическому киту и серым китам Атлантики. Находка натолкнула исследователей на мысль, что римляне охотились на китов, которые теперь практически исчезли.

Ученые полагают, что ранее киты выходили в Средиземное море, чтобы рожать потомство. Именно там при помощи ручных гарпунов, римляне охотились за китами, чтобы потом продавать их торговцам рыбой.