Учёные: употребление алкоголя в подростковом возрасте приводит к развитию алкоголизма

Австралийские учёные опросили более 9000 людей, чтобы понять, как употребление алкоголя в молодом возрасте сказалось на их жизни и здоровье в будущем.

Алкоголь имеет множество пагубных воздействий на организм подростков, среди которых проблемы с памятью, сниженное внимание и снижение продолжительности жизни. Также употребление алкоголя ведёт к началу более ранней половой жизни и незащищённому сексу, следствиями которого являются нежелательная беременность и инфекции, в том числе СПИД.

Ведущий специалист Эдмунд Силиньш уверен, что чем раньше подросток начинает употреблять алкоголь, тем выше вероятность развития алкоголизма во взрослой жизни. Употребление вредных веществ влияют на психику намного сильнее, чем стресс или неблагополучная ситуация в семье. Алкоголизм влияет не только на здоровье больного, но и делает его асоциальным элементов. Алкоголики часто провоцируют драки, садятся за руль в нетрезвом состоянии, могут избивать свою семью, что приводит к опасной ситуации для окружающих.