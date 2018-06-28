Учёные: Сон влияет на развитие когнитивных и языковых навыков у младенцев

Специалисты из Альбертского университета проследили зависимость между качеством сна и способностями младенцев. К двум годам дети могут иметь значительные проблемы, по сравнению со сверстниками, если им не давать высыпаться.

Первое исследование специалистов показало, что если ребёнок не спит 12 часов за последние сутки, то это может оказаться серьезной проблемой для его дальнейшего развития. Это значительным образом отражается на способностях ребёнка познавать окружающий мир. При этом, специалисты отмечают, что ночной отдых имеет больший эффект. Отсутствие качественного сна заметно замедляет развитие речевых навыков в будущем.

ВО втором исследовании специалистов приняли участие 770 детей и их родителей. Опрашиваемым предстояло заполнить анкеты, в которых они указывали самые значимые данные о жизни младенцев. Им удалось выяснить, что некоторые медикаменты, а также наличие дома курящих или собак отрицательно сказывается на способностях детей.