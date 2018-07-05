Учёные: Регенерация органов может скоро стать реальной

К такому выводу пришли специалисты из Университета Осаки. Их исследования показывают, что некоторые клетки насекомых могут стать ответом для восстановления органов людьми.

Специалисты обратили своё внимание на то, как развиваются зародыши плодовых мух на начальных этапах. Многие органы возникают из простых клеток, которые в последующем образуют ткани, очень похожие по своей структуре и внешнему виду. Часть из них приобретает значительные различия на поздних этапах.

Специалисты считают, что подробное изучение механизмов формирования органов может открыть свет не только на диагностику заболеваний на ранних этапах, но и стать полезной для взрослых людей. Ведущий специалист исследований Кэндзи Мацуно отмечает, что на данном этапе они рассматривают клетки, отвечающие за формирование кишечника. В случае успешных исследований они могут открыть методы, которые позволят регенерировать органы у уже взрослых людей. Учёные отмечают, что подобное восстановление может стать реальным уже достаточно скоро.