Учёные: Лишний вес не повышает риск смерти

Эксперты провели пять видов исследований с участием 54 тысяч добровольцев, страдающих ожирением.

Часть из них имели лишние отложения из-за метаболических особенностей организма, что учёные из Йоркского университета и решили взять за основу. Они отметили, что в таком случае пытаться похудеть для человека окажется даже более вредно вплоть до смертельного исхода. Однако если проблема не в метаболизме, то всё-таки есть риск серьёзно пострадать от ожирения. Для повышения шанса на выживание тогда следует заняться спортом и проконсультироваться у врача.

Однако эксперты предупреждают – если есть желание убрать лишний вес физическими нагрузками, следует вести себя осторожно. Дело не только в перенапряжении мышц, но и в том, что от спорта сильно расходуется энергия, а потому и повышается аппетит. Организм всё равно может желать восполнить то, от чего человек попытался избавиться, бегая или отжимаясь.