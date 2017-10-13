Учёные: Жир является единственной причиной набора веса

Проблема лишнего веса является серьезной для множества развитых стран. Специалисты из Абердинского университета и Китайской академии наук обнаружили единственную причину ожирения.

Определение наиболее вредных для массы тела продуктов является довольно сложной задачей, ведь все потребляются в комплексе, и невозможно выяснить, какой из них максимально вредный. Для исследований учёным пришлось кормить мышей на протяжении 3 месяцев, что сравнимо с 9 годами человеческой жизни. При этом специалисты рассматривали 30 различных диет.

Они пришли к выводу, что только жиры приводят к излишней массе тела. При этом большое содержание углеводов никак не влияли на то, как быстро будет толстеть мышь. Подобным эффектом обладают и белки. А вот жиры стимулировали головной мозг на увеличение потребления еды, что и приводит к ожирению. Однако специалисты считают, что следует провести подобные изучения на людях, так как исследования на мышах могут несколько отличаться.