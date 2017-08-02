Эксперты рассказали, почему некоторые люди не переносят вкус пива

Во время крупных спортивных матчей трудно найти бар, в котором пиво было бы не самым продаваемым напитком. Но всё же существуют люди, которые не притронутся к бокалу, что указывает на их развитый инстинкт самосохранения.

Как показали научные исследования, непереносимость вкуса пива – следствие эволюции. Тело человека содержит множество вкусовых рецепторов, отвечающих за горечь среди них - 25. Каждый из этих рецепторов в древние времена сигнализировал мозгу о том, эта еда или питьё может быть отравленным. По этой причине эти же люди предпочитают и пищу с более нейтральным вкусом.

Эксперты также поделились, что существуют рецепторы, отвечающие за холод. Поэтому если человек отлично переносит вкус пива в общем, то при развитых рецепторах холода охлаждённый напиток организм просто не позволит ему проглотить. «Притупить» резкость рецепторов горечи можно сладкой или солёной пищей, поэтому орешки и сухарики – популярная закуска к пиву.