Lockheed Martin на 3D-принтере распечатала огромный титановый купол для топливного бака

Американская военно-промышленная организация завершила создание и этапы тестирования 1,22-метрового титанового купола, который вскоре отправится в космос под эгидой NASA.

Lockheed Martin усиленно взялась за экономное и быстрое производство масштабных комплектующих. Их титановый купол для топливного бака спутника во время тестирования показал отличные результаты герметизации и подтвердил другие впечатляющие показатели. Создание подобных огромных элементов обычно забирает у разработчиков драгоценные годы и много денег, но Lockheed Martin удалось сделать это за три месяца и в несколько раз дешевле.

Для сравнения, в этот купол может поместиться 530 глазированных пончиков или 6225 мячиков для пинг-понга. Сбор комплектующие подобных размеров – задача трудоёмкая. Lockheed Martin предполагает, что этот купол вместе с 100 других деталей, так же распечатанных на 3D-принтере, станут в будущем капсулой аппарата NASA «Орион».