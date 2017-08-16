Эксперты: Отказ от алкоголя на месяц вернёт хорошее самочувствие

О вреде частого и чрезмерного употребления спиртного известно всем. Специалисты рассказали, что может произойти с организмом, если ограничить себя в алкоголе всего на месяц.

Новые исследования английских экспертов показывают, что отказ от спиртных напитков всего на месяц может иметь множество положительных сторон, которые будут заметны любому человеку. В первую очередь, данное ограничение позволит повысить общий тонус организма и нормализовать кровяное давление, но это не единственные плюсы.

В исследованиях приняли три группы женщин, разделённых по количеству употребляемого в неделю алкоголя. В начале эксперимента у них измерили множество показателей, за которыми продолжили наблюдать на протяжении всего опыта. В результате отказа от алкоголя у всех нормализовалось кровяное давление, понизилась утомляемость, а также они смогли концентрироваться на более тяжелых вещах, которые ранее давались им с трудом. Отказ отразился и на печени, повысив её эластичность.