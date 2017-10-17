Ученые NASA уничтожили доказательства существования инопланетян на Марсе

Современные ученые проинформировали, что сотрудники космического агентства NASA ещё 50 лет назад нашли доказательства того, что на Марсе живут инопланетяне. Однако засекреченные материалы пришлось уничтожить.

Сообщается, что агентство NASA, возможно, 50 лет назад случайно уничтожило доказательства инопланетян на красной планете. Известно, что живые частицы и одноклеточные существа на Марсе нашли в 2012 году, однако сообщается, что о жизни на огненной планете было известно ещё задолго до этого открытия.

Ученые смогли выяснить, что в 1970-е годы на Марс запустили аппарат «Викинг», который и обнаружил необычные бактерии на планете. Однако аппарат сильно перегрелся и образцы марсианской жизни были уничтожены. При этом современные ученые считают, что специалисты NASA намеренно уничтожили материалы.