Новый анализ крови может спасти от меланомы 80% пациентов

Команда ученых из Австралии утверждают, что меланома, как и другие виды рака, поддается лечению на достаточно раннем этапе. Чтобы спасти людей от смертельного заболевания ученые усовершенствовали метод диагностики.

Сообщается, что новый анализ крови может помочь в более быстрой и простой диагностике. В настоящее время меланома диагностируется при обследовании кожи специально обученными врачами. Как только поражение классифицируется как ненормальное, проводится биопсия поражения и отправляется в лабораторию патологии для диагностики.

Чаще всего медикам сложно поставить диагноз, особенно в случаях ранней стадии меланомы. Теперь в этом поможет усовершенствованный анализ крови, который с точность сможет определять наличие патогенных клеток в организме человека.