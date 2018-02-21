Физические нагрузки снижают риск заболеваний сердца, даже при загрязненном воздухе

Ученые Копенгагенского университета уверены, что интенсивные занятия физкультурой и спортом снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний даже в местах проживания с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Загрязненный и токсичный воздух в местах массового расселения людей является причиной возникновения множества недугов, таких как обструктивная болезнь легких, астма и сердечно-сосудистые заболевания. Ведущий специалист университета Надин Кубеш рассказала об исследованиях, в которых была изучена влияние физической нагрузки на организм человека, с целью предотвращения этих заболеваний. Ученые изучили различную интенсивность занятий физкультурой среди более, чем 50 тысяч человек в возрасте 50-65 лет в условиях загрязненного воздуха.

Так, катание на велосипеде в течении 16 часов в месяц, снижает вероятность сердечного приступа на 30%. Среди тех, кто отдает предпочтению своеобразному триатолону: ходьба, велосипед и работа на приусадебном участке, снижает риск заболеваний на 60 %. Ученые не сомневаются, что высокая физическая активность, с большой долей вероятности ограждает людей от болезней сердца и легких, даже в условиях сильной загрязненности воздуха.