Огромнейшая орбитальная обсерватория празднует 7-летие

«Спектр-Р» - самая большая орбитальная обсерватория, была запущена 18 июля 2011 года. В разработке принимали участие лучшие российские специалисты, которые работают с аппаратом и по сей день.

Устройство оснащено огромнейшим космическим радиотелескопом, который способствует проведению радиоастрономических исследований и может похвастаться самым высоким угловым разрешением. Существует ещё несколько моделей аппарата: «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ».

Свою работоспособность орбитальная обсерватория должна была сохранять на протяжении трёх лет, однако НПО имени Лёвочкина смогли создать конструкцию, которая функционирует до сих пор. Аппарат смог провести уже 659 сеансов наблюдений, нацеленных на изучение звёзд, чёрных дыр и построения гравитационных полей Земли. «Спектр-Р» внёс неоценимый вклад в область науки, а также помог пролить свет на многие астрономические загадки современности.